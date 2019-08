Høstkampanje hos Eiksenteret

Som en 2-trinns freser er den utstyrt med robuste og pålitlige innmatervalser som er produsert for tøffe forhold. Den har og ANTI CLOGGING SYSTEM (ACS). Dette systemet sørger for at dersom det blir mer snø enn hva impelleren kan kaste ut så føres denne overflødige snøen bort fra utkasteren og tilbake i innmatingsvalsene, for å forhindre at tilstopping oppstår i utkasteren

S0725822